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رياضة

بعد استبعاده بسبب الإصابة.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
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نور عادل
استقر المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، الإنجليزي على مغادرة معسكر المنتخب الاول لكرة القدم اليوم الأربعاء وذلك بسبب الإصابة.

ويعسكر منتخب مصر في برج العرب بالوقت الحالي وذلك في اطار الاستعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وأكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد ابوالعلا عدم جاهزية محمد صلاح لاعب منتخبنا ونجم ليفربول الإنجليزي الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد أثار للإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وعقد الكابتن حسام البدري اجتماعا مع مدير المنتخب الكابتن محمد بركات والدكتور محمد أبو العلا واللاعب والذي أكد للمدير الفني رغبته الشديدة في الحضور والمشاركة لولا ظروف الإصابة والتي تحتاج إلى فترة علاج للتعافي خلال هذه المدة، وكان اللاعب قد حضر للمعسكر صباح امس بعد وصوله للقاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس وشاهد التدريبات المسائية التي خاضها الفريق علي ملعب برج العرب.
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