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موجة سيول قادمة.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ48 ساعة المقبلة.. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:44 م
موجة سيول - أرشيفية
موجة سيول - أرشيفية
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شيرين عادل
قال الدكتور ممدوح شاهين، مدير مركز التحاليل التنبؤات الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا غدًا، الأحد، لافتا إلى أن الانخفاض سيشمل جميع محافظات شمال البلاد.

وكشف ممدوح شاهين، في مداخلة هاتفية على برنامج "صباحك مصري" والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن موجة انخفاض درجات الحرارة ستشهد ذروتها بعد غد، الجمعة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنخفض بمعدل خمس درجات مئوية لتصل إلى 26 درجة مئوية، مشيرًا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية فى السلوم، ومطروح، وسيوة.

وأوضح أن الشبورة المائية لا يزال تأثيرها قائمًا في الصباح الباكر سواء على الطرق الزراعية، أو القريبة من المسطحات المائية، والتي ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

وتوقع مدير مركز التحاليل التنبؤات الجوية استمرار فرص تكون السيول على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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