مصر والإمارات .. 4.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين الدولتين

أكد هانى برزى عضو مجلس الأعمال المصرى الإماراتى، ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للامارات حاليا هى تأكيد على العلاقات القوية بين البلدين، لافتا إلى أن حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تاريخية وقوية.



وأضاف هانى برزى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان الإمارات تحتل المرتبة الأولى اجنبيا ، وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لتصل إلى 6.2 مليار دولار .



وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين فاوضح برزى ان التبادل التجارى بين البلدين سجل ارتفاعا يصل إلى 4.8 مليارات دولار فى 2018 مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار فى 2015 بنسبة زيادة 50%، موضحا أن قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات بلغت نحو 2.3 مليار دولار، فى حين بلغت الواردات منها نحو 1.8 مليار دولار، وحقق الفائض فى الميزان التجارى لصالح مصر بنحو مليار دولار فى 2018.



ولفت إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الإماراتية ، أجهزة التليفزيون والأثاث والكابلات الكهربائية والمنتجات الزراعية وشاشات مونيتور والمواد العطرية والمشروبات والخضراوات المجمدة والأجبان والفحم النباتى.



وتضمنت الواردات المصرية من الإمارات مواسير وأنابيب ونقل النفط والأدوية والبولى بروبلنى والبولى إيثيلنى والبولى إيثيلنى للاستخدامات الطبية والجمبرى والمصنوعات من حديد وصلب والسكر المكرر.



وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



واضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.