البدء فى حل مشكلة إعادة بناء مدرسة نجع الجسر بالضبعية في الأقصر

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تعليماتة لمديرية التربية والتعليم بالأقصر لبحث مشكلة مدرسة نجع الجسر الابتدائية والإعدادية التابعة لإدارة القرنة التعليمية والوقوف على أبعادها وحلها والعمل على راحة الطلاب بما يكفل لهم تلقي تعليمهم وعدم التخلف عن دروسهم.



كانت مدرسة نجع الجسر بالضبعية غرب الأقصر تم غلقها لمدة عامين ما جعل الطلاب يضطرون للذهاب لمدرسة بديلة " مدرسة نجع حسان" الأمر الذي أثار خوف وذعر أولياء أمور الطلاب وذلك لبعد المدرسة البديلة عن مساكنهم ما يقرب من 2 كيلو متر، الأمر الذي يعرض الطلاب للخطر في الذهاب والإياب، وهو ما دفع أولياء الأمور إلى منع أبنائهم من الذهاب إليها وأعلنوا إضرابهم لمدة 8 أيام على التوالي.



يذكر أن قرار غلق مدرسة نجع الجسر صدر منذ عامين لهدمها وإعادة بنائها مرة أخرى إلا أن هذا الأمر لم يحدث وظلت المدرسة مغلقة غير منتفع بها، وجاء القرار بعد تعرض المدرسة لتصدعات وشروخ في طوابق المدرسة " عيوب هندسية" بجانب الفوضى المرورية ونقل الطلاب بالتكاتك والتروسكيل وعدم وجود مرور ينظم حركة السير، إضافة لوجود ترعة على جانبي الطريق المؤدي للمدرسة ووجودها على الشارع الرئيسي الأمر.



واستجاب محافظ الأقصر لطلب أولياء الأمور بضرورة البدء في بناء مدرسة نجع الجسر نظرا للأخطار التي تهدد سلامة التلاميذ عند ذهابهم لمدرسة نجع حسان.



وأفادت مديرية التربية والتعليم بأنه تم التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية التي أوضحت أنه تم إنهاء جميع إجراءات الدراسة وجاهزية المدرسة للطرح للبدء في الإنشاء مباشرة.