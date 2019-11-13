ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البدء فى حل مشكلة إعادة بناء مدرسة نجع الجسر بالضبعية في الأقصر

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:26 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تعليماتة لمديرية التربية والتعليم بالأقصر لبحث مشكلة مدرسة نجع الجسر الابتدائية والإعدادية التابعة لإدارة القرنة التعليمية والوقوف على أبعادها وحلها والعمل على راحة الطلاب بما يكفل لهم تلقي تعليمهم وعدم التخلف عن دروسهم.

كانت مدرسة نجع الجسر بالضبعية غرب الأقصر تم غلقها لمدة عامين ما جعل الطلاب يضطرون للذهاب لمدرسة بديلة " مدرسة نجع حسان" الأمر الذي أثار خوف وذعر أولياء أمور الطلاب وذلك لبعد المدرسة البديلة عن مساكنهم ما يقرب من 2 كيلو متر، الأمر الذي يعرض الطلاب للخطر في الذهاب والإياب، وهو ما دفع أولياء الأمور إلى منع أبنائهم من الذهاب إليها وأعلنوا إضرابهم لمدة 8 أيام على التوالي.

يذكر أن قرار غلق مدرسة نجع الجسر صدر منذ عامين لهدمها وإعادة بنائها مرة أخرى إلا أن هذا الأمر لم يحدث وظلت المدرسة مغلقة غير منتفع بها، وجاء القرار بعد تعرض المدرسة لتصدعات وشروخ في طوابق المدرسة " عيوب هندسية" بجانب الفوضى المرورية ونقل الطلاب بالتكاتك والتروسكيل وعدم وجود مرور ينظم حركة السير، إضافة لوجود ترعة على جانبي الطريق المؤدي للمدرسة ووجودها على الشارع الرئيسي الأمر.

واستجاب محافظ الأقصر لطلب أولياء الأمور بضرورة البدء في بناء مدرسة نجع الجسر نظرا للأخطار التي تهدد سلامة التلاميذ عند ذهابهم لمدرسة نجع حسان.

وأفادت مديرية التربية والتعليم بأنه تم التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية التي أوضحت أنه تم إنهاء جميع إجراءات الدراسة وجاهزية المدرسة للطرح للبدء في الإنشاء مباشرة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

سقوط الإخوان بـ الدولي لحقوق الإنسان.. والحضور لا يتعدون 5 أشخاص..فيديو

هناكل إيه النهاردة؟.. مكرونة بالبشاميل وستيك بالفاصوليا وطماطم بروفنسال.. والحلو: كب كيك البطاطا

قرار فني من حسام البدري لـ كهربا قبل مواجهة كينيا

برسائل غامضة - واضحة| هل تعلن أصالة انفصالها عن طارق العريان؟

عاجل.. تأجيل انطلاق خليجى 24 بقطر بسبب السعودية

أحمد حسن يرد على ساويرس بسبب الحجاب: خليك في المهرجانات والبيزنس بتاعك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة خمسينية أمام المحكمة بسبب وجبة من البيض المسلوق.. وهذا ما حدث

وزير الشباب والرياضة في معسكر المنتخب الأولمبي .. اعرف السبب

تناولت 6 زجاجات في اليوم.. وفاة طفلة بسبب الحليب