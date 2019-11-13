بعد أزمة نجيب ساويرس والحجاب.. فنانات تخلين عن غطاء الرأس أحدثهن حلا شيحة

تجدد الحديث عن الحجاب خلال الساعات الماضية بعدما علق أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني السابق، على تصريحات رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن الحجاب.



وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أستاذ نجيب أتمنى إنك تخليك في البيزنس والمهرجانات بتاعتك أفضل، محدش طلب منك فتوى، ما هو ربنا لو عايزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم".

بهذه المناسبة نرصد في هذا التقرير الفنانات اللاتي تخلين عن الحجاب .



وكان ساويرس أدلى بتصريح لموقع "أربين بيزنس" قائلا: "إذا أراد الله أن تكون المرأة محجبة لخلقها بالحجاب"، مشيرا إلى أن "العالم العربي يعاني من الأصوليين الإسلاميين".



أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة بخلعها الحجاب وعودتها الى الفن صدمة كبيرة لجمهورها حيث ابتعدت شيحا عن الأضواء بسبب التزامها الديني وارتدائها الحجاب في عام 2007، بعد زواجها من شاب يحمل الجنسية الكندية كان أشهر إسلامه قبل زواجهما ب 4 سنوات، يدعى يوسف هيرسن، وأنجبت منه ابنتين هما خديجة وهنا.



وقالت حلا في تصريحات صحفية إن قرار اعتزالها نهائي، وأن ارتداءها الحجاب جاءعن قناعة شديدة، مشيرة إلى أنها نادمة على المشاركة في بعض الأفلام، والتي تتمنى حذفها تماما من تاريخها.



شاهيناز أكدت أنها عندما اتخذت قرار ارتداء الحجاب لم يناقشها فيه أحد، وكان القرار نابع من رغبتها في التقرب إلى الله، ولم يكن لزوجها أي يد فيه فهو فوجئ بقرارها مثل الجميع.



أضافت شاهيناز أنها ارتدت الحجاب 8 سنوات، ولكن لم تكن بعيدة عن الوسط الغنائي فأصدرت ألبوم في هذه الفترة، فخلاف أغنية وطنية فيديو كليب.



وتابعت شاهيناز في احدي القاءات التليفزيونية أن عندما اتخذت قرار الحجاب ألغت كل ارتباطاتها الفنية، ولم يطلب منها أي شخص خلع الحجاب مرة أخرى، ولكن كل ما كان يقال لها هو أن عليها التفكير في الأمر .



وعن سبب خلعها للحجاب، قالت شاهيناز إنها عندما وجدت أنه يتم حصرها في الأناشيد الدينية وابعادها عن الأغاني الرومانسية التي اعتادت عليها، اتخذت قرارها بخلع الحجاب.



الفنانة عبير صبري ارتدت الحجاب عام 2002، وابتعدت عبير بعدها لفترة عن الوسط الفني، لتظهر من جديد كمقدمة للبرامج الدينية، وفي عام 2010، أعلنت "عبير" خلعها للحجاب، وقالت وقتها أن الفرص الفنية للمحجبة أقل بكثير من غير المحجبة، وقدمت بعدها عددا من الأعمال كان آخرها مسلسل "بيت السلايف".



بعد تألق الفنانة موناليزا في فيلم "همام في أمستردام" و"أصحاب ولا بيزنس"، أعلنت الفنانة الشابة وقتها اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وابتعدت عن الوسط الفني تماما، وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها، وبعد 10 سنوات من اعتزالها وارتدائها الحجاب، عادت موناليزا مرة أخرى للأضواء، بعد استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، ليفاجئ الجميع بخلعها الحجاب، وأعلنت وقتها أنها تود العودة مرة أخرى للفن.



هولاء هن بعض الفنانات اللاتي ارتدين الحجاب لفترة ثم خلعنه لان القائمة أكثر من أن تحصي ابتداء من نورهان وحنان وانتهاء بسهير رمزي وشهيرة ..