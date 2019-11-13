ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ بنطلون ممزق.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية.. صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:59 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث ظهور لها.

وتألقت ريهام أيمن، بإطلالة كاجوال جذابة وأنيقة مرتدية ، بنطلون أبيض ممزق من الركبة ، وشميز باللون الأزرق الفاتح ونسقت معه جاكيت جينز يتميز بالفرو الأبيض .

أما من الناحية الجمالية ، اعتمدت على رفع شعرها وهو ما تماشى مع إطلالتها البسيطة، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياح بالألوان الترابية.












بـ بنطلون ممزق.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية.. صور
بـ بنطلون ممزق.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفورمال والألوان.. هنا الزاهد تتألق فى أحدث إطلالة لها

بالطو كافية.. إنجي المقدم تتألق بإطلالة شتوية

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

بإطلالة أنيقة وجذابة..زوجة مصطفى فهمى تنشر أحدث صور لها عبر إنستجرام

رفقة طفلة رضيعة .. سلمى أبو ضيف تُشعل إنستجرام بـ إطلالة كاجول

بـ حزام يكشف عن صغر خصرها.. أحلام بـ إطلالة أنيقة بعد خسارة وزنها

ترشيحاتنا

هل يلزم المرأة ارتداء قفاز لمصافحة الرجل؟ الإفتاء توضح

بفستان قصير وبدون مكياج..لقاء الخميسي تبهر متابعيها

رسميا | موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا

كيف أنساك.. قصيدة شعرية جديدة لـ تركي آل شيخ

انفراد.. ننشر آخر فيديو لـ علاء علي قبل وفاته بيوم واحد

رسميا..طارق يحيى مديرا فنيا لـ طلائع الجيش وعبد الحميد بسيوني مدربا عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان كلاسيك.. لقاء الخميسي تتصدر غلاف مجلة FIG العالمية

بسبب حذائها.. الأميرة كيت ميدلتون تتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات

بـ بنطلون ممزق.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية.. صور