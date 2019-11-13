بـ بنطلون ممزق.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية.. صور

نشرت الفنانة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث ظهور لها.وتألقت، بإطلالة كاجوال جذابة وأنيقة مرتدية ، بنطلون أبيض ممزق من الركبة ، وشميز باللون الأزرق الفاتح ونسقت معه جاكيت جينز يتميز بالفرو الأبيض .أما من الناحية الجمالية ، اعتمدت على رفع شعرها وهو ما تماشى مع إطلالتها البسيطة، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياح بالألوان الترابية.