رسميا .. الاتحاد الإنجليزى يقرر إيقاف نجم مانشستر سيتى بسبب تويتر

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي بسبب تغريدة عبر تويتر اعتبرها عنصرية ليتأكد غيابه عن مواجهة تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.



وقرر الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم إيقاف برناردو سيلفا مباراة واحدة إلى جانب تغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.



يذكر أن برناردو سيلفا أحرز هدف المان سيتى الوحيد فى مرمى فريق ليفربول وتلقي خسارة بنتيجة 2-1.