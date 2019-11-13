ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تصفيات أمم الكاميرون 2021 .. أفريقيا الوسطى تهزم بورندي 1-0

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:50 م
منتخب أفريقيا الوسطى
منتخب أفريقيا الوسطى
Advertisements
يسرى غازى
تغلب منتخب أفريقيا الوسطى على نظيره منتخب بورندى بنتيجة 1-0 فى بداية مشواره في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

أحرز فيفيان مابيدي هدف المباراة الوحيد لمنتخب أفريقيا الوسطى في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وضمت المجموعة الخامسة منتخبات أفريقيا الوسطى وبوروندي والمغرب وموريتانيا.

يذكر أن منتخب المغرب بقيادة البوسنى وحيد خليلوزيتش سوف يلتقي نظيره منتخب موريتانيا بعد غد الجمعة في إطار نفس المجموعة.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

يد قطرية في قفاز تركي.. كيف ورطت الدوحة أنقرة بمأزق تاريخي في ليبيا؟

اللقطات الأولى لـ تحطم مروحية أثناء مكافحة الحرائق في أستراليا | فيديو

انفراد.. ننشر آخر فيديو لـ علاء علي قبل وفاته بيوم واحد

لادا جرانتا اوتوماتيك متاحة الآن في مصر .. السعر والمواصفات

أحمد صيام: أعتزل التمثيل في هذه الحالة.. فيديو

النائب العام: إخلاء سبيل متهمي واقعة فتاة العياط لعدم كفاية الادلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها

الجنايني وفضل وعبدالله في مقر إقامة المنتخب الأولمبي.. صور