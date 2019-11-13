تصفيات أمم الكاميرون 2021 .. أفريقيا الوسطى تهزم بورندي 1-0

تغلب منتخب أفريقيا الوسطى على نظيره منتخب بورندى بنتيجة 1-0 فى بداية مشواره في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون ضمن منافسات المجموعة الخامسة.



أحرز فيفيان مابيدي هدف المباراة الوحيد لمنتخب أفريقيا الوسطى في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.



وضمت المجموعة الخامسة منتخبات أفريقيا الوسطى وبوروندي والمغرب وموريتانيا.



يذكر أن منتخب المغرب بقيادة البوسنى وحيد خليلوزيتش سوف يلتقي نظيره منتخب موريتانيا بعد غد الجمعة في إطار نفس المجموعة.

