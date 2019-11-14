في ذكرى ميلاده.. كيف اكتشف الشاعر عبدالرحمن الخميسي سعاد حسني؟

تمر اليوم ذكرى ميلاد الشاعر عبد الرحمن الخميسى يوم 13 نوفمبر وهو من مواليد بورسعيد، وفى سن مبكرة بدأ يكتب الشعر ويرسل قصائده من المنصورة فتنشرها كبرى المجلات الأدبية حينذاك مثل "الرسالة" لأحمد حسن الزيات و"الثقافة" لـ أحمد أمين، وانتقل إلى القاهرة فى عام 1936.





كان عبد الرحمن الخميسى، متعدد المواهب، فهو قاص وكاتب سيناريو ومخرج وكاتب أغان وصحفى، كما يحسب له اكتشافه للنجمة سعاد حسنى.. وتعرف عليها بطريق الصدفة عندما استضاف والد سعاد حسنى الخميسى على العشاء ووقتها تحدث معها وقال لها انت نجمة.





وقام "الخميسى" بترشيح سعاد حسنى للتمثيل من خلال فيلم حسن ونعيمة للمخرج هنرى بركات ، وجسدت دور نعيمة كما رشح ايضا الفنان محرم فؤاد وحققا نجاحا كبيرا من خلال الفيلم.. وكتب الخميسى سيناريو فيلم حسن ونعيمة.





من ناحية أخرى ترك "الخميسي" 5 دواوين شعرية، وهي: "أشواق إنسان"، و"دموع ونيران"، و"ديوان الخميسي" في عام 1967، و"ديوان الحب" في عام 1969، و"مصر الحب والثورة" عام 1980.



