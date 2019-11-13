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توك شو

أيمن نصري: قطر وتركيا أعداء الدولة المصرية .. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:49 م
أيمن نصري
أيمن نصري
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قسم التوك شو
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن انجلترا قدمت إشادة بالمجهودات التي قدمتها الدولة المصرية وقدمت بعض التوصيات وهو أمر طبيعي جدًا، لافتًا إلى أن هناك 23 دولة أدانت الدولة المصرية يمثلون 14% منهم " هولندا والنرويج وإسبانيا و سويسرا و السويد و النمسا و بلجيكا".

وأضاف أيمن نصري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" إن هذه المجموعة هي مجموعة من الدولة لها صورة مشوشة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعفو الدولية كاذبة، مشيرًا إلى أن مندوبة الدولة القطرية تصرفت تصرفا صبيانيا وقالت "الدولة قيد الاستعراض ولن تسقط اسم الدولة المصرية ". 

وتابع نصري إن قطر وتركيا قالوا إن هناك اعتقالات خارج نطاق القانون وقتل خارج نطاق القانون و تضييق النطاق على النشطاء وحبس الصحفيين ولا يوجد حرية للصحفيين. 

وأكد أيمن نصري إن ألمانيا كانت قوية وشديدة وتكلمت بلغة حقوقية شديدة وأنه يعرف عن مخاوفه من انتهاكات والتجاوزات في ملف حقوق الإنسان، وشدد أن الدولة المصرية لها عدوان حقيقي وواضح وفقدوا المهنية والحيادية وهم الدولة القطرية و التركية. 
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