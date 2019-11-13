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رياضة

وديًا.. أسوان يلاقي مصر للمقاصة غدًا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:43 م
جانب من تدريبات اسوان
جانب من تدريبات اسوان
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رباب الهوارى
قرّر الجهاز الفنى للفريق الاول بنادي اسوان بقيادة مجدى عبدالعاطي ، خوض لقاء ودي غدا أمام فريق مصر للمقاصة ضمن استعدادات الفريقين لمباريات الدورى بعد فترة التوقف .

وصرح مصطفي أمين ،المشرف علي الفريق لـ"صدى البلد" بأن الفريق سيخوض اللقاء امام مصر للمقاصة غدا لتجهيز اللاعبين قبل خوض لقاء المقاولون العرب بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز والمقرر لها يوم ٢٣ نوفمبر المقبل .

وأكد أمين علي أن الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة مجدى عبدالعاطي، المدير الفنى للفريق قد قرر الدخول في معسكر خارجى للفريق بالقاهرة، لمدة أسبوعين، للإعداد البدنى والفنى للفريق، وللوقوف على مستوى العديد من اللاعبين خلال الفترة القادمة.

وأكد أمين علي أنه المدير الفنى اختار جدول مباريات نادى أسوان الودية خلال معسكر الفريق بالقاهرة.

وجاء جدول المباريات الودية كالآتى:

مصر المقاصة يوم ١١/١٤ بالقاهرة 

الجونة يوم ١١/١٦ باستاد الدفاع الجوى

الزمالك يوم ١١/١٧ بنادى الزمالك 

اف سي يوم ١١/١٨ باستاد الكلية الحربية
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