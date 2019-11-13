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سيارات

الكشف عن موعد تدشين مرسيدس مايباخ GLS الجديدة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:48 م
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلنت مرسيدس عن تدشين مايباخ GLS الجديدة في معرض غوانزو للسيارات بالصين في 21 نوفمبر.

وتتمتع نسخة مايباخ GLS بتصميم فريد ومختلف للمقدمة والخلفية مع تحديثات أوسع في الداخلية مقارنة بباقي مجال GLS، لتشمل المميزات مقاعد يمكن تدفئتها وتهويتها وماساج ونظام تحكم مناخي بعدة مناطق وتابلات لنظام المعلومات الترفيهية للركاب الخلفيين والمزيد.

وستعتمد السيارة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 490 حصانا وعزم دوران 700 نيوتن.متر، مع مولد كهربائي صغير يرفع القوة بـ 21 حصانا وعزم الدوران بـ 249 نيوتن.متر في فترات قصيرة.
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