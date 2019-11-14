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سيارات

اسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:26 ص
صدى البلد
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كريم عاطف - ابراهيم قنديل
تشهد سوق السيارات المُستعملة في مصر انتعاشة كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونتحدث عبر السطور التالية، عن السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2006 مستعملة، في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2006 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2006 والقريبة منها ما بين 140 الى 145 ألف جنيه، على حسب سنة الصنع، وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2006 في سوق السيارات المصرية.
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