فيديو نادر للفنان أحمد زكي يكشف سبب انفصاله عن هالة فؤاد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو نادر للفنان أحمد زكى أثناء أحد لقاءاته التليفزيونية وهو يتحدث عن سبب طلاقه من الفنانة هالة فؤاد.





وعلقت "ريهام" على الفيديو قائلة: "شوف احترام الفنان أحمد زكى وهو رافض يتكلم عن سبب طلاقه من هالة فؤاد والدة هيثم".





يذكر أن هيثم أحمد زكي قد وافته المنية، صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عامًا، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.



