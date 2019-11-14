ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فيديو نادر للفنان أحمد زكي يكشف سبب انفصاله عن هالة فؤاد

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:48 ص
الفنان أحمد زكى
الفنان أحمد زكى
Advertisements
شيماء مجدي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو نادر للفنان أحمد زكى أثناء أحد لقاءاته التليفزيونية وهو يتحدث عن سبب طلاقه من الفنانة هالة فؤاد.

وعلقت "ريهام" على الفيديو قائلة: "شوف احترام الفنان أحمد زكى وهو رافض يتكلم عن سبب طلاقه من هالة فؤاد والدة هيثم".

يذكر أن هيثم أحمد زكي قد وافته المنية، صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عامًا، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحنا بقينا وحشين أوى..ريهام سعيد توجه رسالة لـ جمهورها

ريهام سعيد عن سبب وفاة هيثم أحمد زكى: الدنيا اتقلبت لما قولت الكلام ده

اشرف زكى وهشام سليم اول حضور عزاء هيثم احمد زكي

شاهد.. 100 صورة من عزاء الفنان هيثم أحمد زكي

شاهد.. انهيار شيري عادل في عزاء هيثم أحمد زكي

شاهد.. انهيار الفنانة ماجدة زكي فى عزاء هيثم أحمد زكي

ترشيحاتنا

656 جنيها لـ عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 14-11-2019

لو بتستخدم غلاية المياه.. اعرف ازاى تخفض استهلاكها للكهرباء

بالدولار والدرهم.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد في دبي ..صور

زوجة رامي جمال تعود إلى الغناء.. تفاصيل

أهمية البوجيهات وأضرار عدم تغييرها على محرك السيارة

التموين تعلن موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء الخميسى وزوجها يشعلان السوشيال ميديا

أسعار السيارات اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة وطرح موديلات 2020

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها