الحصيلة 7 وفيات و 16 مصابا.. التفاصيل الكاملة لانفجار خط البترول بالبحيرة .. فيديو وصور

سادت حالة من الخوف بين أهالى منطقة المواسير بدائرة مركز ايتاى البارود إثر نشوب حريق هائل نتج عن تسريب مواد بترولية بالمجارى المائية بالمنطقة.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وجارى إطفاء الحريق قبل أن يمتد للمناطق المحيطة.



وكانت منطقة المواسير بمدينة ايتاى البارود شهدت تسريب مواد بترولية اثر انفجار مواسير بخط أنابيب شركة طنطا للبترول مجاور للمنطقة ونتج عنه تسريب بالمجاري المائية.



تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية الأمن بلاغًا من العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوجود تسريب لمواد بترولية بإحدي المجاري المائية بنطاق منطقة المواسير بمركز شرطة إيتاي البارود.



وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لحماية المكان وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزية "المواسير - معنيا" بمركز إيتاي البارود.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإبلاغ شركة البترول بطنطا وغلق خط أنابيب البترول وتم تعيين حراسة من مركز الشرطة علي المكان المشار اليه وجاري رفع أثار التسريب من ترعة منطقة المواسير بمركز إيتاي البارود.



وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، ارتفاع وفيات تسرب غاز بعزبة المواسير بالبحيرة لـ 7 وفيات و16 مصابًا.



وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 15 شخصًا ووفاة 6 آخرين إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.



وأكد "مجاهد" أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحيرة طبقًا لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.



بينما أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ونائبته، الدكتورة نهال بلبع، زيارة إلى مستشفى إيتاى البارود المركزي، للاطمئنان على حالة المصابين ضحايا حادث الحريق.



ووجه محافظ البحيرة كلا من مديريتي "الصحة" بتقديم كافة اوجه الرعاية اللازمة لهم للمصابين، و"التضامن" بعمل حصر شامل للضحايا والمصابين والمتضررين من الحادث، وسرعة صرف التعويضات اللازمة وفقا للقانون 86 لسنة 2019.



وكان اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة قد وجه برفع درجة الاستنفار القصوى وتوجه كافة عناصر التعامل مع الهدف من حماية مدنية وإنقاذ برى و إسعاف ومعدات وتم إخماد الحريق بالكامل ويجري حاليا حصر أعداد الضحايا والمصابين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.



كما أكد المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أن المتهم الأول في حريق خط المنتجات البترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة، وسرقة بعض المنتجات قبل الحريق، هو صاحب الأرض الزراعية التي يمر بها الخط وحدث فيها واقعتا التسريب والسرقة.



وأوضح "حافظ" في تصريحات له، أنه فى تمام الواحدة ظهر اليوم تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة بتركيب اللصوص "كلبس" بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.



والمصابون فى الحريق هم كل من احمد سعيد المشمشي ٤٠ سنة حروق بالقدم اليمني ١٠ %، محمد عبد الرحمن قاسم ١٩ سنة اختناق، إبراهيم حسن صلاح ٢٠ سنة حروق بالقدمين ١٠ % ، علاء على سعد راشد ٢٥ سنة حروق متعددة بالجسم ١٠٠ % تحويل لمستشفي كفر الدوار العام، محمد صلاح عبد الهادى ٣٠ سنة ،حروق متعددة بالجسم ١٠٠ % وتحويل لمستشفي كفر الدوار العام ، وحيد احمد محمد طه ٥٠ سنة حروق بالقدمين ١٠ % اختناق، رمضان السيد عيد ٤٥ سنة حروق بالذراعين والقدمين ٤٠ % تحويل لمستشفي كفر الدوار العام ، محمد عبد التواب على ٤٥ سنة حروق بالذراعين والقدمين ٦٥ % وتم تحويله لمستشفي كفر الدوار العام ، محمود محمد الشحات ١٨ سنة حروق بالذراعين والقدمين بالظهر ٢٠% تحويل لمستشفي كفر الدوار العام ، عاطف على حسين ٣٠ سنه مصاب بحروق بسيطة اختناق ، فارس عبد الفتاح الشيخ ١١ سنه، اختناق، واحمد محمد عيد المقصود ١٣ سنة حروق بسيطة اختناق، والمقدم ياسر محمد سلام رئيس وحدة الاطفاء، بحالة اغماء - اختناق، امين شرطة محمد السيد القصاص ٤٠ سنة بحالة اغماء - اختناق.