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محافظات

بنزين ببلاش.. خرج أهالى قرية المواسير بالجراكن فوقعت كارثة.. تفاصيل

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:52 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
"بنزين ببلاش" هكذا خرج عشرات الأهالي من قرية المواسير بمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة للحصول علي البنزين الذى ملي ترعة القرية وتوافدت مركبات التوك التوك والسيارات وسيدات حاملة للجراكن للحصول علي البنزين.

وتداول رواد الفيس بوك الصور كنوع من السخرية علي مواقع التواصل الاجتماعي ولكن سرعان ما تحولت الي كارثة وجثث متفحمة وسيارات اطفاء تحاول السيطرة و صرخات واستغاثات تملي القرية والقرى المجاورة.

بدات الواقعة منذ ايام عندما قام لصوص بمحاولة سرقة خط منتجات بترولية مار بالقرية عن طريق كلبس في خط البترول واعتادوا السرقة ولكن حدثت الكارثة " باظ " الكلبس وحدث تسريب بترولي داخل ارض زراعية وترعة مجاورة.

" الحقوا في ينزين ببلاش " هكذا انطلقت الدعوات من اهالي قرية المواسير والقرى المجاورة وخرجوا حاملين الجراكن لمل اكبر عدد والحصول علي كميات كبيرة من البنزين الي ان حدثت الكارثة في لحظات لتعلن النيران التهامها عدد كبير من جثث الاهالي وتحصد الارواح .

القي احدهم سيجارة مشتعلة هكذا اشتعلت النيران لتحصد العديد من الارواح في ذهول واستغاثات وصرخات من الجميع لتهرول نحو 35 سيارة اسعاف ومطافي لنقل الضحايا والمصابين.

وصل عدد الوفيات الي 7 اشخاص بينهم 5 جثامين مجهولة وعشرات المصابين، وامتد التفحم الي المركبات من التوك التوك وسيارات ملاكي وجرار زراعي ودراجات نارية وتروسكيل.
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7 جثث و16مصاب هكذا اعلنت وزارة الصحة حصيلة كارثة المواسير بعد الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجاءت الإصابات بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.

فيما اعلن المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أن المتهم الأول في حريق خط المنتجات البترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة، وسرقة بعض المنتجات قبل الحريق، هو صاحب الأرض الزراعية التي يمر بها الخط وحدث فيها واقعتا التسريب والسرقة.

وأوضح "حافظ" في تصريحات له، أنه فى تمام الواحدة ظهر الاربعاء تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاى البارود محافظة البحيرة بتركيب اللصوص "كلبس" بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

وعلى الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث وقاموا بمعاينة المكان وتحرير محضر بالواقعة فى الخامسة مساء.
بنزين ببلاش.. خرج أهالى قرية المواسير بالجراكن فوقعت كارثة.. تفاصيل
بنزين ببلاش.. خرج أهالى قرية المواسير بالجراكن فوقعت كارثة.. تفاصيل
بنزين ببلاش.. خرج أهالى قرية المواسير بالجراكن فوقعت كارثة.. تفاصيل
بنزين ببلاش.. خرج أهالى قرية المواسير بالجراكن فوقعت كارثة.. تفاصيل
بنزين ببلاش.. خرج أهالى قرية المواسير بالجراكن فوقعت كارثة.. تفاصيل
بنزين ببلاش.. خرج أهالى قرية المواسير بالجراكن فوقعت كارثة.. تفاصيل
بنزين ببلاش.. خرج أهالى قرية المواسير بالجراكن فوقعت كارثة.. تفاصيل
بنزين ببلاش.. خرج أهالى قرية المواسير بالجراكن فوقعت كارثة.. تفاصيل
بنزين ببلاش.. خرج أهالى قرية المواسير بالجراكن فوقعت كارثة.. تفاصيل
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