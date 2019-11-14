بنزين ببلاش.. خرج أهالى قرية المواسير بالجراكن فوقعت كارثة.. تفاصيل

"بنزين ببلاش" هكذا خرج عشرات الأهالي من قرية المواسير بمركز ايتاى البارود ب محافظة البحيرة للحصول علي البنزين الذى ملي ترعة القرية وتوافدت مركبات التوك التوك والسيارات وسيدات حاملة للجراكن للحصول علي البنزين.





وتداول رواد الفيس بوك الصور كنوع من السخرية علي مواقع التواصل الاجتماعي ولكن سرعان ما تحولت الي كارثة وجثث متفحمة وسيارات اطفاء تحاول السيطرة و صرخات واستغاثات تملي القرية والقرى المجاورة.





بدات الواقعة منذ ايام عندما قام لصوص بمحاولة سرقة خط منتجات بترولية مار بالقرية عن طريق كلبس في خط البترول واعتادوا السرقة ولكن حدثت الكارثة " باظ " الكلبس وحدث تسريب بترولي داخل ارض زراعية وترعة مجاورة.





" الحقوا في ينزين ببلاش " هكذا انطلقت الدعوات من اهالي قرية المواسير والقرى المجاورة وخرجوا حاملين الجراكن لمل اكبر عدد والحصول علي كميات كبيرة من البنزين الي ان حدثت الكارثة في لحظات لتعلن النيران التهامها عدد كبير من جثث الاهالي وتحصد الارواح .





القي احدهم سيجارة مشتعلة هكذا اشتعلت النيران لتحصد العديد من الارواح في ذهول واستغاثات وصرخات من الجميع لتهرول نحو 35 سيارة اسعاف ومطافي لنقل الضحايا والمصابين.





وصل عدد الوفيات الي 7 اشخاص بينهم 5 جثامين مجهولة وعشرات المصابين، وامتد التفحم الي المركبات من التوك التوك وسيارات ملاكي وجرار زراعي ودراجات نارية وتروسكيل.

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