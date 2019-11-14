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أخبار البلد

الصحة: الوزيرة تتابع بنفسها تطورات إصابة 60 تلميذا باشتباه تسمم غذائي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:06 م
إصابة 60 تلميذ باشتباه
إصابة 60 تلميذ باشتباه تسمم غذائي
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عبدالصمد ماهر
توجه  وفد من وزارة  الصحة والسكان، منذ قليل، إلي محافظة بني سويف للاطمئنان والوقوف على الحالة الصحية لعدد من تلاميذ المدارس بمركز الفشن بالمحافظة بنى سويف، وذلك إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة ، قامت بنقل التلاميذ إلي كل من مستشفيات " الفشن المركزي ، ببا المركزي ، وسموسطا"، كما قام الأهالي بنقل عدد من التلاميذ إلى المستشفيات بمعرفتهم.

وأشار إلي أن التلاميذ يعانون من أعراض تنوعت بين ومغص، وقئ وإسهال، حيث تم على الفور تقديم الخدمة العلاجية لهم من محاليل وأدوية ومضادات حيوية، مؤكدًا أن الوزيرة تابعت بنفسها وجود مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بتلك المستشفيات.

ولفت مجاهد إلي أن الفريق الوقائي بوزارة الصحة قام بسحب عينات من الأغذية بالإضافة إلي عينات من قئ التلاميذ والمتحصلات وذلك لإرسالها إلي المعامل المركزية لتحليلها، مضيفًا أن الحالة الصحية للتلاميذ مطمئنة وتم عمل الاسعافات الأولية اللازمة لهم، ويخضعون للعلاج اللازم، موضحا أنه تم خروج عدد من التلاميذ من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحسن حالتهم الصحية.
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