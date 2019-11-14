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رياضة

جمال الغندور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تحليل الدوري السعودي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:15 م
جمال الغندور يحلل
جمال الغندور يحلل مباريات الدوري السعودي
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يسرى غازى
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة قيامه بالتحليل عبر إحدى الفضائيات فى الدورى السعودى لكرة القدم.

قال جمال الغندور فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": التحليل فى الدورى السعودي تم الاتفاق عليه والتنسيق مع اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة قبل تولى المهمة بشكل رسمي لرئاسة لجنة الحكام.

أضاف الغندور: اتفقت مع مسؤولي اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية على سفري إلى السعودية على مدار يومى الجمعة والسبت للقيام بتحليل مباريات الدوري السعودى، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع عمله فى ترأس لجنة الحكام وتسيير شئون التحكيم فى الدورى المصري.

وشدد على عدم وجود أية أزمات بينه وبين اللجنة الخماسية المؤقتة حول عمله بتحليل مباريات الدوري السعودي. مشيرا إلى وجود أرضية تفاهم مع أعضاء الجبلاية حول ذلك الملف.
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