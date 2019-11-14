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محافظات

تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد إصابة 140 طالبا بالتسمم في بني سويف

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:37 م
وزيرة الصحة في بني
وزيرة الصحة في بني سويف تزور الطلاب
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محمد عبد الحليم
استقبل محافظ بنى سويف، منذ قليل، وزيرة الصحة وذلك خلال زيارتها إلى مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف لمتابعة وزيارة عدد من الطلاب من طلاب مدرسة محمد على الابتدائى بقرية الجافدون مصابين بادعاء تسمم غذائى والذي وصل عددهم إلى 140 طالب.

ورفعت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة حالة الطوارئ للدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لأخذ اقوال الطلاب حول الواقعة.

وأكد عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه فور الإبلاغ عن الحالات، أنتقل برفقة قيادات مديرية الصحة إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتابع حميدة أنه تم إتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها "اشتباه في تسمم غذائي" وما يستلزم من إجراء فحوصات وتحاليل شاملة وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب.

وأشار إلى أن العشرات من اولياء الأمور يتوافدون بصحبة ابنائهم على المستشفيات والوحدات الصحية، فور إنتشار الخبر، للإطمئنان على أبنائهم بعدما أنتشر خبر تسمم التلاميذ بسبب الوجبات المدرسية.

كما تم أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وبقايا الوجبات الغذائية التي تم تناولها اليوم، وتم أرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية بالإضافة إلى توجيه فرق لمصنع الأغذية ومنازل أسر التلاميذ لإجراء التقصي الوبائي ومعرفة ما تم تناوله بجانب الوجبة المدرسية.

وأوضح "حميدة" أنه سيتم خروج التلاميذ المصابين خلال ساعة أو ساعتين لاستكمال التحاليل الطبية الشاملة التي تقوم بها مديرية الصحة للوقوف بدقة على أسباب الشكوى المرضية للتلاميذ، مضيفًا أنه تم إرسال عينات من الوجبات تم جمعها من التلاميذ قبل تناولها وذلك لمزيد من الاطمئنان وتحديد السبب الفعلي.
تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد إصابة 140 طالبا بالتسمم في بني سويف
تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد إصابة 140 طالبا بالتسمم في بني سويف
تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد إصابة 140 طالبا بالتسمم في بني سويف
تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد إصابة 140 طالبا بالتسمم في بني سويف
تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد إصابة 140 طالبا بالتسمم في بني سويف
تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد إصابة 140 طالبا بالتسمم في بني سويف
تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد إصابة 140 طالبا بالتسمم في بني سويف
تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد إصابة 140 طالبا بالتسمم في بني سويف
تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد إصابة 140 طالبا بالتسمم في بني سويف
تحرك عاجل من وزيرة الصحة بعد إصابة 140 طالبا بالتسمم في بني سويف
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