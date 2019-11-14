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أخبار البلد

الرئيس السيسي: سعدت بلقاء الشيخ محمد بن زايد والإخوة من الإمارات

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:50 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والإخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" سعدت اليوم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والإخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، والضيافة المعهودة دائما من أبناء زايد".

https://www.facebook.com/854868407872833/posts/3831064923586485/

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