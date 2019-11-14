حسن المستكاوي: لا مبرر لأداء منتخب مصر السيئ أمام كينيا

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن منتخب مصر قدم أسوأ أداء أمام المنتخب الكيني في تصفيات أمم افريقيا 2021، ورغبة لاعبي المنتخب في الفوز منعدمة.



وأضاف المستكاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار": "لدينا مشكلة في الدفاع وتحضير الكرة بداية من حارس المرمى، وأداء المنتخب الجماعي والفردي سيئ للغاية ولن يرضى احدا هذه النتيجة والأداء السيئ".



وتابع حسن المستكاوي: "إحنا مش عارفين نهاجم ولا ندافع، وأداء لاعبي منتخب مصر متواضع وكل قواعد كرة القدم لم يتم تطبيقها خلال المباراة".



وأكمل "لا يوجد مبرر لأداء منتخب مصر السيئ اليوم وكل ما هو بديهي وصحيح في كرة القدم لم يتم تطبيقه على ارضية الملعب ونحن بحاجة إلى دفعة ثقة للكرة المصرية".

