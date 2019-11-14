ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسن المستكاوي: لا مبرر لأداء منتخب مصر السيئ أمام كينيا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:33 م
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements
هاني حسين
قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن منتخب مصر قدم أسوأ أداء أمام المنتخب الكيني في تصفيات أمم افريقيا 2021، ورغبة لاعبي المنتخب في الفوز منعدمة.

وأضاف المستكاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار": "لدينا مشكلة في الدفاع وتحضير الكرة بداية من حارس المرمى، وأداء المنتخب الجماعي والفردي سيئ للغاية ولن يرضى احدا هذه النتيجة والأداء السيئ".

وتابع حسن المستكاوي: "إحنا مش عارفين نهاجم ولا ندافع، وأداء لاعبي منتخب مصر متواضع وكل قواعد كرة القدم لم يتم تطبيقها خلال المباراة".

وأكمل "لا يوجد مبرر لأداء منتخب مصر السيئ اليوم وكل ما هو بديهي وصحيح في كرة القدم لم يتم تطبيقه على ارضية الملعب ونحن بحاجة إلى دفعة ثقة للكرة المصرية".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فاروق جعفر: تفوقنا على غانا بدنيا وفنيا.. وقادرون على تحقيق الفوز أمام الكاميرون

لاعب المنتخب الأولمبي يرفض المقارنة .. اعرف التفاصيل

توقعات الجماهير لمباراة منتخب مصر الأوليمبي والكاميرون فى أفريقيا.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ الأصفر الكناري.. حلا شيحة بـ إطلالة جديدة تبهر متابعيها

انخفاض في درجات الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. فيديو

بجامة حرير.. إيفانكا ترامب فى إطلالة غريبة تعرضها للسخرية

بـ فستان صوف قصير.. نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة

بعرض خيالي.. ليفربول وريال مدريد وبرشلونة يتصارعون لضم نجم الدوري الألماني

حسام البدري يكشف أسباب التعادل المفاجئ مع كينيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسي البرقع .. إليكي أحدث صيحات الستائر 2019

سيدة تظاهرت بالحمل لتهريب المخدرات.. فواجهت عقابًا رادعًا.. شاهد

في اليوم العالمي لمرض السكري.. اعرف حكاية اكتشاف الأنسولين منذ 100 عام