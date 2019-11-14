ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قطع المياه بمنطقة العمرانية بالجيزة لمدة 8 ساعات .. اعرف التوقيت

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:03 م
قطع المياه
قطع المياه
Advertisements
كتب - محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإجراء أعمال إصلاح لخط مياه الشرب قطر 400مم بشارع ترعة الزمر الغربى ناصية شارع حامد عبد العظيم مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات إعتبارًا من الساعة الــ11 مساء غدِ الجمعة الموافق 15/11/2019 وحتى الــساعة الــ7 من صباح السبت الموافق 16/11/ 2019.

وتوضح الشركة بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى" منطقة العمرانية الشرقية".

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أنه من المقرر أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب عند الطلب على رقم الطوارئ 125.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فرانك إيفينا يتعادل لـ الكاميرون أمام منتخب مصر الأوليمبي

كهربا وقفشة والشحات.. حسام البدري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة كينيا

بصورة أمام الكعبة.. نجم مسرح مصر ينتظر مولوده الأول

موجة برد.. مصر تتعرض لانخفاض في درجات الحرارة.. تفاصيل

الجثث اتفحمت زي التراب .. تفاصيل مثيرة بانفجار قرية المواسير في البحيرة | فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف علي عدد زيجات مني عبد الغني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | فرحة منتخب غانا بعد الصعود والفوز على مالي

الفراعنة الصغار تروض الأسود.. ملخص فوز المنتخب الأوليمبي على الكاميرون.. صور

عارضة أزياء تكتشف حملها قبل 10 دقائق فقط من ولادة طفلتها.. شاهد