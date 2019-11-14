قطع المياه بمنطقة العمرانية بالجيزة لمدة 8 ساعات .. اعرف التوقيت

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإجراء أعمال إصلاح لخط مياه الشرب قطر 400مم بشارع ترعة الزمر الغربى ناصية شارع حامد عبد العظيم مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات إعتبارًا من الساعة الــ11 مساء غدِ الجمعة الموافق 15/11/2019 وحتى الــساعة الــ7 من صباح السبت الموافق 16/11/ 2019.



وتوضح الشركة بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى" منطقة العمرانية الشرقية".



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.



وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أنه من المقرر أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب عند الطلب على رقم الطوارئ 125.