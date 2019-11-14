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أخبار العالم

قسد: تركيا شردت نصف مليون كردي

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:30 م
أكراد سوريا
أكراد سوريا
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شيماء مصطفى
نقلت قناة "العربية" عن قوات سوريا الديمقرطية "قسد"، قولها اليوم الخميس، إن الجيش التركي الفصائل الموالية له، شردوا نصف مليون كردي، وذلك عقب عدوان أنقرة على شمال سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية"قسد" قد قالت الأسبوع الماضي إن تركيا احتلت 1100 كلم مربع من الأراضي منذ اتفاق وقف إطلاق النار وقتلت 182 وجرحت 242 آخرين.

وأكدت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ، في بيان أن تركيا تنتهك وقف إطلاق النار وتزيد من حجم الكارثة الإنسانية بشكل متعمد ومدروس.

وأشارت القوات إلى أن تركيا تسببت منذ يوم إعلانها لوقف إطلاق النار إلى نزوح قرابة 30 ألف مدني.
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