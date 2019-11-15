إنجلترا تتأهل ليورو 2020 بسباعية في شباك الجبل الأسود

حسم المنتخب الإنجليزي تأهله ليورو 2020، بعد فوزه على الجبل الأسود بسباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات التصفيات المؤهلة للمسابقة الأوروبية.



تقدم أليكس أوكسلاد تشامبرلين بهدف للأسود الثلاثة في الدقيقة 11 من الشوط الأول، ثم أضاف هاري كين هدفين في الدقيقتين 19 و24، وفي الدقيقة 30 سجل ماركوس راشفورد الهدف الرابع لإنجلترا.



وفي الدقيقة 37 سجل كين ثالث أهدافه والخامس لإنجلترا، وسجل إلكسندر سوفراناك هدفًا عكسيًا ليمنح إنجلترا الهدف السادس، وأحرز تامي أبراهام الهدف السابع لإنجلترا في الدقيقة 84.



بذلك يصبح رصيد إنجلترا 18 نقطة في الصدارة ليحسم التأهل ليورو 2020.