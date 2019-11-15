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أخبار العالم

بعد زيارة السيسي للإمارات.. مغردون ينشرون فيديو نادرا للشيخ زايد متحدثا عن مصر.. شاهد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 02:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو يتحدث عن مصر واصفًا إياها بأنها القلعة الحصينة للأمة العربية.

يأتي ذلك تزامنًا مع نجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، حيث عقد مع الشيخ محمد بن زايد جلسة مباحثات بحضور وفدين رفيعي المستوى من البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول أبرز المستجدات العربية والإقليمية، وأعربا عن الارتياح لتطابق الرؤى بين البلدين حيال مختلف القضايا والأزمات التي تمر بها دول المنطقة، وأكد الجانبان على أهمية تضافر الجهود من أجل حل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية.

أكدا على أهمية الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي؛ كونه ركنًا أساسيًا للأمن والاستقرار في المنطقة، فيما أشاد الجانبان بالمستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات، وأعرب الجانبان عن التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم، من خلال تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التعاون في استكشاف الفرص المتاحة لدى الجانبين بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين.



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