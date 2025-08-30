الإخوان اقتحموا الكافيه.. أحمد موسى يعرض فيديو براءة أحمد عبد القادر ميدو

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية، للمهندس حسام أحمد، على دوره، ووقوفه إلى جانب أحمد عبد القادر ميدو، مؤكدًا دعمهما في مواجهة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ووقوفهم جنبًا إلى جنب ضد أي محاولات للتهديد أو الاعتداء.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قدم أحمد موسى اعتذارًا للمهندس حسام أحمد؛ بسبب عرض صورة له بالخطأ خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن حسام شاب مصري وطني ومحترم، وكان مع أحمد عبد القادر في الكافِيه، ودافع عنه؛ بمجرد دخول عناصر الإخوان الإرهابية عليهما في الكافِيه.

وأضاف أحمد موسى: "الفيديو ده اللي قدامكم، ممكن يتم تقديمه، وحسام أحمد يقول ويحكي كل حاجة بالتفصيل، حسام كان قاعد مع ميدو في كافيه، وعناصر الإخوان دخلوا عليهما، وكل التحية لحسام وأحمد، وكل التحية للشباب المصريين المحترمين".

وأكد: "الفيديو ده إثبات ووثيقة؛ لأن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية اقتحموا عليهما الكافيه، وهم الذين دخلوا ليعتدوا عليهما، الفيديو ده إثبات إدانتهم، ده من غباء منهم، ودليل براءة أحمد عبد القادر، ومرة تانية، بعتذر لعرض صورة المهندس حسام بالخطأ".

وأكمل موسى: "أحمد ناصر حاليًا في مصر إجازة قصيرة، هيرجع تاني لهولندا، عشان عمله ومجال شغلُه، كمان ممكن أشوفه خلال اليومين القادمين".