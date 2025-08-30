قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل .. زلزال يضرب ولاية نيفادا الأمريكية بقوة أكبر من 5 درجات ريختر
اغتيال يهز صنعاء.. الحوثيون يعلنون الحداد الرسمي ويتوعدون إسرائيل بـ «رد مُوجع»
نشأت الديهي: تدريب النجم الساطع يعكس مكانة مصر ودورها المحوري
أقل سعر دولار اليوم 31-8-2025
هل تتلقى الدولة أمولًا مقابل مكالمات التسويق؟.. تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة
رئيس وزراء لبنان لـ عمرو دياب: بيروت تحبك وتفرح بقدومك |صور
أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الإخوان اقتحموا الكافيه.. أحمد موسى يعرض فيديو براءة أحمد عبد القادر ميدو

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية، للمهندس حسام أحمد، على دوره، ووقوفه إلى جانب أحمد عبد القادر ميدو، مؤكدًا دعمهما في مواجهة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ووقوفهم جنبًا إلى جنب ضد أي محاولات للتهديد أو الاعتداء.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قدم أحمد موسى اعتذارًا للمهندس حسام أحمد؛ بسبب عرض صورة له بالخطأ خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن حسام شاب مصري وطني ومحترم، وكان مع أحمد عبد القادر في الكافِيه، ودافع عنه؛ بمجرد دخول عناصر الإخوان الإرهابية عليهما في الكافِيه.

وأضاف أحمد موسى: "الفيديو ده اللي قدامكم، ممكن يتم تقديمه، وحسام أحمد يقول ويحكي كل حاجة بالتفصيل، حسام كان قاعد مع ميدو في كافيه، وعناصر الإخوان دخلوا عليهما، وكل التحية لحسام وأحمد، وكل التحية للشباب المصريين المحترمين".

وأكد: "الفيديو ده إثبات ووثيقة؛ لأن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية اقتحموا عليهما الكافيه، وهم الذين دخلوا ليعتدوا عليهما، الفيديو ده إثبات إدانتهم، ده من غباء منهم، ودليل براءة أحمد عبد القادر، ومرة تانية، بعتذر لعرض صورة المهندس حسام بالخطأ".

وأكمل موسى: "أحمد ناصر حاليًا في مصر إجازة قصيرة، هيرجع تاني لهولندا، عشان عمله ومجال شغلُه، كمان ممكن أشوفه خلال اليومين القادمين".

موسى أحمد موسى أحمد عبد القادر ميدو الاخوان لندن

