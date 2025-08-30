موجز أخبار الوادي الجديد| لتمكين الطلاب من الحفظ.. بدء مبادرة السرد القرآني والمحافظ يتابع جولاته الميدانية

شهدت محافظة الوادي الجديد، عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

لتمكين الطلاب من الحفظ ..بدء مبادرة السرد القرآني بالوادي الجديد

بدأت اليوم السبت مبادرة يوم السرد القراني بمحافظة الوادي الجديد وذلك ضمن المبادرة التي اطلقها قطاع المعاهد الأزهرية علي مستوي محافظات الجمهوريه تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، وذلك بهدف تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم.، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة علي مستوي محافظات الجمهورية، بإشراف من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.



وأكد الشيخ نبيل سفينة، مدير إدارة الداخلة التعليمية الأزهرية، أن محافظة الوادي الجديد لها باع طويل منذ القدم في حفظ وترسيخ علوم القرآن الكريم وذلك من خلال مكاتب التحفيظ علي مستوي مراكز المحافظه الخمس وتحت رعاية فضيلة الشيخ شعبان مرعي مدير منطقة الوادي الجديدالأزهرية.



وقال الشيخ شعبان مرعي مدير عام المنطقه الازهريه إن المنطقه الازهرية لا تألوا جهدا في ترسيخ علوم القرآن وتحفيظه وذلك ليس في العام الدراسي فقط بل يزداد ذلك في عطلة الصيف وذلك تحت لواء فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.

وعن تفاصيل المبادرة، أوضح أن المبادرة ستنفذ من اليوم ‏السبت داخل مكاتب التحفيظ، على مدى يوم كامل، يقوم كل تلميذ من التلاميذ ‏بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له، وإذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملاً في ‏يوم واحد ، يكمل اليوم في تسميع ما ‏يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره، ويتم متابعة يوم السرد القرآني عن ‏طريق المتابعة الفعلية من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن ‏الكريم، مع تصوير صور وفيديوهات من فعاليات اليوم لنشرها وبث روح التنافس لدى التلاميذ وتشجيع ‏المزيد منهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.‏



وعن كيفية الاستعداد للسرد، ‏إنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة (ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء)، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات (ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها.‏

وسيُعقد اختبار تحديد مستوى القراءة والكتابة للتلميذ، فإن كان لا يجيد القراءة يعلم القراءة حتى يتمكن من ‏القراءة والكتابة بشكل ‏صحيح.‏ ثانيا: تصحيح وتسميع الحفظ الجديد: يصحح الشيخ للطالب المقدار الذي ‏سيحفظه وذلك عن طريق تلاوة الشيخ وترديد الطالب خلف شيخه، والمقدار ‏يكون على حسب استيعاب ‏الطالب ثم يقوم بتسميعه في اليوم التالي

لأول مرة ..محافظ الوادي الجديد يتابع نجاح تجربة زراعة فاكهة "الدراجون فروت" بالفرافرة



تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الفرافرة صباح اليوم، باكورة إنتاج فاكهة الدراجون فروت بمنطقة سهل بركة، مشيرًا إلى بدء التنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري؛ لإطلاق مبادرة للتوسع في زراعته بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي-رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية غير التقليدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتركيز على المحاصيل الموفرة في استهلاك المياه.

محافظ الوادي الجديد يتابع خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بالداخلة و الفرافرة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال رصف الطرق الداخلية ببلاط الإنترلوك بمركزي الداخلة والفرافرة، ضمن خطة المحافظ لرفع كفاءة الطرق الداخلية.

وشملت الأعمال الجارية تنفيذ ٦٠ ألف متر مسطح ب ٤ أحياء سكنية بالمدينة ومدخل قرية القصر الإسلامية، بالإضافة إلى رصف حي الفرافرة القديمة، حيث جرى الانتهاء من رصف ٢٠ ألف متر مسطح خلف مسجد الحصري، ضمن جهود إحياء المنطقة التاريخية وتطويرها وفق خطة الرصف الجارية، مشيدًا بمعدلات التنفيذ وما تحقق من طفرة ملموسة في تحسين المظهر الحضاري.