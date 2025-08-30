قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وليد الكرتي يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي وبيراميدز

وليد الكرتي
وليد الكرتي
إسلام مقلد

حصد وليد الكرتي لاعب بيراميدز جائزة رجل مباراة الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصد الكرتي الجائزة بعد تسجيله لهدفي فوز بيراميدز على الأهلي ليتوج مجهوده بالفوز بالجائزة.

فوز بيراميدز على الأهلي

وهزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هدفي الكرتي

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 8 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 5 ليتراجع للمركز الـ 12.

تشكيل الفريقين

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع:

أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط:

مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم:

احمد عاطف قطة - فيستون ماييلي

تشكيل الأهلي

أعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

وليد الكرتي بيراميدز الأهلي الدوري المصري الممتاز

