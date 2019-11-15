شيرين : طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن

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وجهت المطربة شيرين عبدالوهاب في حفلها بموسم الرياض كلامها ممازحة جمهورها "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن".تساءلت شيرين خلال حفلها قائلة: "ليه بتدوخوهم كدة وتطلعوا عنيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء".من جانبه تفاعل الجمهور معها مشيدا بأغانيها .