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أخبار العالم

روسيا: النفط السوري ليس ملكا للولايات المتحدة .. وما تفعله واشنطن يبدو نهبا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:38 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
طالب نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، الجانب الأمريكي بضرورة إعادة حقول نفطية سورية إلى سوريا.

وشدد بوليانسكي، في كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة "تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي"، مشيرا إلى أن هذا المطلب ينطبق على قوات أمريكية وضعت حقولا نفطية سورية تحت مراقبتها، منوها إلى أن النفط السوري ليس ملكا للولايات المتحدة.

ووصف مندوب روسيا ما تفعله الولايات المتحدة بأنه " يبدو نهبا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في أكتوبر، قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا. ثم أعلن الرئيس الأمريكي أن بعض العسكريين الأمريكيين يبقون في سوريا "لحماية النفط" من تنظيم "داعش".

وفي وقت لاحق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه يرى أن الولايات المتحدة تستخدم أموال النفط السوري لدعم مجموعات مسلحة موالية لها.
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