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أخبار البلد

الجمارك تحبط 3 محاولات تهريب مخدرات في مطار القاهرة.. صور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 01:28 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
نجح رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير الجمرك، في إحباط 3 محاولات تهريب عقاقير وأدوية مدرجة في جداول المخدرات.

وقالت مصادر جمركية، في المحاولة الأولى اشتبه محمد نبيل ابراهيم مأمور اللجنة الجمركية في راكب بريطانى من أصل عربي قادم علي الطائرة المصرية القادمة من لندن، بتفتيش حقائبه تبين وجود عبوات أدوية، وبتفتيش الراكب يدويا بمعرفة عماد صلاح سالم مأمور الجمرك عثر على عدد 348 قرص ترامادول وكودايين وكودامول.

وفى المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من باريس، اشتبه محمد نبيل ابراهيم في راكبين كل علي حدة الأول مصري الجنسية والثاني فرنسي من أصل مصرى، بتفتيش حقائب كل راكب على حدة علي جهازي الكشف بالأشعة، تبين وجود عبوات دوائية وبتفتيشهما يدويا بمعرفة محمد سعيد طاهر مأمور الجمرك عثر علي عدد 534 قرص ترامادول ولامالين وكودايين وبرازيبام في حقائب الراكب الأول وعدد 1062 قرص ترامادول وليريكا (بريباجالين) المخدرة مخبأة داخل عبوات لادوية للسكر والمعدة وغير مخدرة لخداع رجال الجمارك.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب من الثلاثة بعد العرض علي جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الركاب الثلاثة الي النيابة المختصة للتحقيق.
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