شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بحفل عالمي في الرياض.. فيديو وصور

تألقت شيرين عبد الوهاب بحفل ضخم، أمس الخميس، علي مسرح الفنان أبو بكر سالم بالبوليفارد في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد ومواصفات لايف عالمية.



وخطفت شيرين، الأنظار بمجرد صعودها علي خشبة المسرح بإطلالة مبهرة، وبدأت بأغنية "كتر خيري" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع طوال حفلها.



كما اشعلت شيربن عبد الوهاب آجواء الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة المحببة لدي الجمهور منها "الوتر الحساس" ،"حبه جنه" ، "يا بتفكر يا بتحس" ،"كده يا قلبي" التي حصدت المزيد من آجواء الإثارة وابكت عدد كبير من الفتيات والنساء .. بالإضافة عدد من أغنياتها القديمة منها "آه يالليل" و "انا في الغرام" وأغنية كوكب الشرق أم كلثوم "انت عمري" التي سحرت الجميع بآدائها الرومانسي .



وكانت مفاجأة الحفل تقديمها لأغنية خليجية للمرة الأولي بعنوان " الحب خدعة" للامير عبد الرحمن بن مساعد والتي نالت إعجاب الجمهور من مختلف الجنسيات العربية .



وحرصت شيرين علي إستضافة أحد معجبيها علي خشبة المسرح بجوارها ووصفته بأفضلهم وقبلت يده وسط عاصفة من التصفيق حيث قالت عنه إنه آتٍ من بلاد الشيكولاتة "سويسرا "ويحضر جميع حفلاتها ويسافر لأجلها إلى كل بلد يستضيفها، مشيدةً بإخلاصه لفنها حرص المعجب العجوز علي تحية الجميع من الجمهور السعودي .. لترد عليه شيرين قائلة: " I love you" أو انا بحبك ثم قالت مازحة : "بس يا رب حسام ما يموتكش .. شايفين الجمال كل مرة بيجيب لي أحسن نوع شيكولاتة".



ووجهت شيرين كلمة شكر للمستشار ترك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لرعايته الحفل واهتمامه بمنظومة الفن وصناعته والارتقاء به في العالم العربي.



علي جانب آخر تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لخوض أول بطولة سينمائية مطلقه لها مع المنتج وليد منصور حيث يصنف الفيلم كأول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي وجاري التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهده بأسلوب احترافي عالمي وهو من تأليف الشاعر أمير طعيمة.



كما يقوم منصور بتنظيم حفل غنائي ضخم لشرين عبد الوهاب على مسرح مركز المنارة يوم ٢٠ ديسمبر القادم والذي يعد أولى حفلات اعياد الكريسماس المبكرة بمصر في ذلك التوقيت.