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فن

بكرا غصون الارزة بتلوي.. شاهد| أول أغنية وطنية لنجل عاصي الحلاني

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:20 م
صدى البلد
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ماجدة المهدى
نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو كليب لأغنية وطنية لبنانية من غناء نجله الوليد الحلاني.

وعلق عاصي الحلاني قائلا: "إذا ما وقفنا وقفة اخوة وبقينا سوا،بكرا غصون الارزة بتلوي قداما،الهوى وحياة ترابو منضل حبابو،لبنان الغالي عبوابو منسهر ليل نهار".

وجدير بالذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، والفيديو كليب من إخراج عادل سرحان.
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