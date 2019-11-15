شاهد.. أجمل فساتين شيرين في حفلاتها الغنائية

قدمت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا مميزا، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وقدمت على المسرح "معجب سويسري" وهو أكبر معجبيها سنا، وقبلت يده أمام الجمهور، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.



النجمة شيرين عبد الوهاب لها ذوق خاص في اختيار فساتينها في الحفلات الغنائية، فهي تفضل ارتداء الفساتين المجسمة التي تكشف عن رشاقتها وأنوثتها ، كذلك تفضل التنويع في الاستايلات المختلفة.



الاسود والابيض والبينك من الألوان المفضلة لدى شيرين عبدالوهاب عند اختيارها لفساتين الحفلات، كما تميل للفساتين الطويلة والمنفوشة، ونادرا ما شاهدنا شيرين ترتدي فستانا قصيرا، بل تفضل الفساتين الطويلة إما المجسمة أو المنفوشة.