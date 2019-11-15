ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد الكشف عنها.. هل تمثل المكالمة الأولى لـ ترامب ونظيره الأوكراني خيبة أمل للديمقراطيين

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:47 م
الرئيس الأمريكي ونظيره
الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني
Advertisements
شيماء مصطفى
أصدر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، نص أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يأت في نص المكالمة التي نشر فحواها البيت الأبيض، أي إشارة إلى التحقيق مع جو بايدن، المنافس السياسي لترامب، أو الدعم العسكري لأوكرانيا في إطار ذلك، ما يمكن أن يقلل جهود الديمقراطيين في تحركاتهم لمساءلة وعزل الرئيس ترامب، والتي تتم حاليا.

وفي نص المكالمة التي جاءت بعد انتخاب الرئيس الأوكراني بساعات، دعا ترامب، زيلينسكي، إلى زيارة البيت الأبيض، قائلا له: "عندما تكون مستقرًا وجاهزًا، أود أن أدعوك إلى البيت الأبيض"، مضيفًا أن هناك الكثير من الأشياء سيتم الحديث عنها ومناقشتها خلال اللقاء.

ورد عليه الرئيس الأوكراني قائلا: "حسنا، شكرا لك على الدعوة.. نحن نقبل الدعوة ونتطلع إلى الزيارة. شكرا مرة أخرى"، ليدعوه هو الآخر إلى حضور حفل تنصيبه.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هذه المكالمة الأولى لم يصدر فيها أي حديث عن التحقيق مع نائب الرئيس السابق، جو بايدن، أو تقديم رشوة ومساعدات عسكرية إلى الرئيس الأوكراني، موضحة أن الوثيقة التي تكشف عن المكالمة لم توضح النص الحرفي لها.

لذلك يعول الديمقراطيون، الآن، على المكالمة الثانية التي أجراها ترامب مع زيلينسكي، في 25 يوليو، والتي من المحتمل أن تكون هي التي طلب فيها الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني التحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا.. مجلس النواب يستدعي مسئولا على خلفية مساءلة ترامب

ترامب: لا مانع لديَ في نشر مضمون مكالمة أخرى مع الرئيس الأوكراني إذا طلب الديمقراطيون

ترامب يعلن موافقته على نشر نص المكالمة الثانية له مع رئيس أوكرانيا

بسبب إجراءات عزله.. ترامب منفعلا على الهواء: من أنتم.. فيديو

اعتراف جديد ضد ترامب يمهد الطريق لعزله من منصبه

خلال جلسة نارية بالنواب الأمريكي.. اعتراف خطير يهدد مستقبل ترامب

ترشيحاتنا

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

هوندا تعلن تخفيض جديد بقيمة 20 ألف جنيه على أحد موديلاتها

أهم اتنين في حياتى.. محمد على رزق ينشر صورة لوالدته وزوجته

الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج

حكم التسمية قبل الوضوء.. فرض أم سنة

اخبار الرياضة | محمود علاء يقترب من اتحاد جدة.. ماذا يفعل فايلر في التتش.. وآخر ظهور لـ محمد صلاح

AdvertisementS

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

صراع شرس بين الأهلى والزمالك لضم نجم المنتخب الأولمبى.. تعرف على التفاصيل

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

5 جثث مجهولة.. حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود بالبحيرة

حبيبة أمها.. ابنة انتصار تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج

خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور

أمي ماتعرفنيش خلف الكواليس.. محمد صلاح يكشف عن هدية من مشجعة عشقتها مكة

خلي بالك.. محطات وقود تدمر سيارتك عند تغيير زيت المحرك

فضحوني.. صورة المتهم بقتل شقيقه بسبب مقطع جنسي مع زوجته في الجيزة

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أجمل فساتين شيرين في حفلاتها الغنائية

بـ الأرجواني.. كيت ميدلتون بـ إطلالة خريفية ناعمة لافتتاح دار رعاية للأطفال

لكل عروس.. 10 أفكار لتنسيق المرايا بغرفة النوم