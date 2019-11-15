بعد الكشف عنها.. هل تمثل المكالمة الأولى لـ ترامب ونظيره الأوكراني خيبة أمل للديمقراطيين

أصدر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، نص أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يأت في نص المكالمة التي نشر فحواها البيت الأبيض، أي إشارة إلى التحقيق مع جو بايدن، المنافس السياسي لترامب، أو الدعم العسكري لأوكرانيا في إطار ذلك، ما يمكن أن يقلل جهود الديمقراطيين في تحركاتهم لمساءلة وعزل الرئيس ترامب، والتي تتم حاليا.



وفي نص المكالمة التي جاءت بعد انتخاب الرئيس الأوكراني بساعات، دعا ترامب، زيلينسكي، إلى زيارة البيت الأبيض، قائلا له: "عندما تكون مستقرًا وجاهزًا، أود أن أدعوك إلى البيت الأبيض"، مضيفًا أن هناك الكثير من الأشياء سيتم الحديث عنها ومناقشتها خلال اللقاء.



ورد عليه الرئيس الأوكراني قائلا: "حسنا، شكرا لك على الدعوة.. نحن نقبل الدعوة ونتطلع إلى الزيارة. شكرا مرة أخرى"، ليدعوه هو الآخر إلى حضور حفل تنصيبه.



وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هذه المكالمة الأولى لم يصدر فيها أي حديث عن التحقيق مع نائب الرئيس السابق، جو بايدن، أو تقديم رشوة ومساعدات عسكرية إلى الرئيس الأوكراني، موضحة أن الوثيقة التي تكشف عن المكالمة لم توضح النص الحرفي لها.



لذلك يعول الديمقراطيون، الآن، على المكالمة الثانية التي أجراها ترامب مع زيلينسكي، في 25 يوليو، والتي من المحتمل أن تكون هي التي طلب فيها الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني التحقيق مع نجل منافسه الديمقراطي الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.