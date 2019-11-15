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أخبار البلد

بابا الفاتيكان لـ شيخ الأزهر: المؤسسات الدينية الكبرى مسئوليتها كبيرة في نشر مبادئ السلام

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:08 م
شيخ الازهر وبابا
شيخ الازهر وبابا الفاتيكان
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محمد شحتة
استقبل قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، بحاضرة الفاتيكان، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة خطط التعاون المشترك بين الأزهر والفاتيكان لتحقيق الإخاء الإنساني.

في بداية اللقاء، رحب البابا فرنسيس، بفضيلة الإمام الأكبر، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء الأخوي.

ووصف بابا الفاتيكان العلاقة بينه وبين شيخ الأزهر بـ"الأخوة الصادقة"، وأبدى تطلعه لمزيد من التعاون بين المؤسستين العريقتين في نشر مبادئ الأخوة وثقافة التعايش المشترك.

وقال البابا فرنسيس، إن المؤسسات الدينية الكبرى تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في نشر مبادئ الخير وقيم المحبة والسلام، مضيفا أن وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية حملت بين طياتها دليلا يقود البشرية نحو السلام العالمي والعيش المشترك، ومرجعية عالمية لكل المؤمنين بالإنسانية، ونداء لأصحاب الضمائر الحية لنبذ العنف والتطرف، مؤكدا أن وثيقة الأخوة الإنسانية كانت حلما بعيدا ولكن بمشيئة الرب أصبحت حقيقة وواقعا.

من جهته، أبدى فضيلة الإمام الأكبر سعادته بلقاء البابا فرنسيس مجددًا، حيث يعد ترجمة فعلية ودعوة حقيقية لأتباع الديانات حول العالم بضرورة التمسك بالإخاء الإنساني، ونبذ مشاعر البغض والكراهية، وطَرق كل الأبواب التي من شأنها تهيئة الرأي العام العالمي لنشر قيم الأخوة والتعايش المشترك، مشيرا إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية أصبحت محل اهتمام المنطقة العربية والإسلامية.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الفاتيكان على تقديرهما للاهتمام العالمي بوثيقة الأخوة الإنسانية، مطالبا بترجمته إلى برامج وتشريعات ومبادرات تسهم بحق في نشر المحبة والأخوة بين الناس.

وأعربا عن تقديرهما لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهود الأزهر الشريف في العمل على تحقيق الأخوة الإنسانية والتسامح وترسيخهما واقعا بين الناس، وكذلك لرعاية ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، للوثيقة وللجنة الدولية المنوطة بتحقيق أهدافها، وتذليل كافة الصعاب من أجل تحقيق أهدافها المنشودة.
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