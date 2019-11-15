في أول 10 دقائق | البرازيل يهدر ركلة جزاء أمام الأرجنتين .. فيديو

انتهت أول 15 دقيقة من مباراة منتخبي البرازيل والأرجنتين الودية التي تجمع المنتخبين على ملعب الملك سعود بالتعادل السلبي.



وبدأ منتخب الارجنتين بالاستحواذ علي وسط الملعب بتمريرات القصيرة بين اللاعبين ثم تراجع دفاعيا أمام سرعات ويليان وجيسوس.



وأهدر جبرايل جيسوس فرصة هدف محقق فى الدقيقة 6 بعد تمريرة من كاسيميرو فيسددها برعونة ليتصدي لها حارس مرمي الأرجنتين بسهولة.



وواصل جيسوس إهدار الفرص وأهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 10 بعدما سددها بطريقة غريبة وتتحول إلي ضربة مرمى.



وتعد هذه المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين بالمملكة العربية السعودية حيث نجحت المملكة في استضافة المنتخبين في نفس التوقيت العام الماضي على ملعب "الجوهرة" بمدينة جدة.



يذكر أن المنتخب البرازيلي لعب 8 لقاءات فى السعودية ما بين الرسمية والودية، لم يتلق فيها أى هزيمة، أما منتخب الأرجنتين فخاض 9 مباريات باليوم فى المملكة العربية السعودية، وفاز فى 4 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مباراتين.