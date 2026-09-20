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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان أنشطة ومعرض منتجات مبادرة «القرية المنتجة» بقرية إفوة

وزير الزراعة ومحافظ بني سويف
وزير الزراعة ومحافظ بني سويف

رافق اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جولته لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات المنفذة ضمن مبادرة «القرية المنتجة»، وذلك خلال زيارتهما اليوم، الأحد، لقرية إفوة بمركز الواسطى، بحضور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ: النائب حسن جعفر، والنائب عبد الحكيم مسعود، والنائب أحمد إبراهيم جنيدي، والنائب محمد فاروق، والمهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة الواسطى، وعدد من مسئولي الهيئات والأجهزة والإدارات المركزية بوزارة الزراعة، والقيادات التنفيذية المعنية بالمديرية والوحدة المحلية.

وتفقدالوزير والمحافظ  وحدة التدريب النموذجية، واطلعا على أنشطة التدريب والتأهيل، كما تفقدا المنتجات المعروضة بمنفذ البيع المقام ضمن المبادرة، والتي تمثل نموذجًا تنمويًا يستهدف تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية متكاملة تعتمد على مواردها وخاماتها المحلية، في مجالات الزراعة والصناعات اليدوية والتدريب المهني، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء الريف.

كما شملت الجولة تفقد المقر المقترح لوحدة تجميع وتصنيع الألبان، وموقع القافلة البيطرية، ضمن أنشطة وفعاليات المبادرة، فضلًا عن تفقد حقول هجن الذرة «الريان» بحقول القرية المنتجة، والتي تستخدم كبديل للذرة الشامية في إعداد الأعلاف وتغذية المواشي، لما تتميز به من ارتفاع نسبة البروتين مقارنة بالذرة الشامية العادية.

واطلع المحافظ والوزير كذلك على بعض المواقع الخاصة بأنشطة نحل العسل بالقرية، حيث تمت الإشارة إلى تسليم 17 منحلًا، يضم كل منها 50 خلية نحل، في إطار دعم الأنشطة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل لأهالي القرية.

بني سويف وزير الزراعة محافظ بني سويف

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