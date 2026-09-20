محافظ بني سويف يستقبل وزير الزراعة في مستهل زيارته لتفقد فعاليات «القرية المنتجة» بقرية إفوة

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، صباح اليوم، السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تتضمن تفقد عدد من الأنشطة والفعاليات واللقاءات بقرية إفوة بمركز الواسطى، ضمن فعاليات مبادرة «القرية المنتجة».

جاء ذلك بحضور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والنائب أحمد إبراهيم جنيدي، والنائب عبد الحكيم مسعود، النائب حسن جعفر،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة الواسطى، ولفيف من قيادات وأجهزة وهيئات وزارة الزراعة.

وتستهدف مبادرة «القرية المنتجة» تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية متكاملة تعتمد على مواردها المحلية، من خلال دعم الأنشطة الزراعية والصناعات اليدوية والتدريب المهني، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالقرى ودعم فرص الإنتاج والعمل.