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تعليم

بروتوكول تعاون بين كلية الخدمة الاجتماعية ومديرية التربية والتعليم بالفيوم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:48 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين كلية الخدمة الاجتماعية ومديرية التربية وا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
وقعت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة.

وقع البروتوكول الدكتورة زينب معوض الباهى عميد الكلية والدكتور محمد عبدالله وكيل المديرية، بحضور أعضاء مجلس الكلية.

وقالت الدكتورة زينب الباهي، إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون البناء فى عدد من المجالات، منها وضع أسس واستراتيجيات لتطوير التدريب الميدانى بالمدارس وعقد عدد من الندوات واللقاءات بها لنشر الوعى بالقضايا والمشكلات المجتمعية.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد عبد الله، إلى أن هناك تعاونا قائما بين كليات جامعة الفيوم ومديرية التربية والتعليم، فى العديد من المجالات المختلفة.
بروتوكول تعاون بين كلية الخدمة الاجتماعية ومديرية التربية والتعليم بالفيوم
بروتوكول تعاون بين كلية الخدمة الاجتماعية ومديرية التربية والتعليم بالفيوم
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