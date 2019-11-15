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رياضة

الإيفواري كواديو دابيلا الأفضل في لقاء كوت ديفوار وزامبيا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:11 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حصل الإيفوارى كواديو دابيلا علي لقب رجل مباراة منتخب بلاده، أمام المنتخب الزامبي التي جمعتهما مساء اليوم علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المقامة في القاهرة حتى 22 نوفمبر الجارى.

دابيلا قاد بلاده للصعود إلى الدور قبل النهائى، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز علي المنتخب الزامبي من رأسية متقنة.

منتخب كوت ديفوار الذى تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، سيلعب مع منتخب غانا وصيف المجموعة الأولى في الدور قبل النهائى.
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