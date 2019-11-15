تفاصيل جديدة عن حادث عزبة المواسير يكشفها الـ DNA للضحايا

كشفت تحاليل DNA لضحايا حادث حريق عزبة المواسير بمركز إيتاى البارود عن وقائع وتفاصيل جديدة وهى أن المتوفين الخمسة جميعهم من قرى مجاورة ومواجهة لمكان الحريق، ولكن تصادف وقوع الحريق أثناء عودتهم من العمل وهم في اتجاههم لمحل إقامتهم الذى يحتم عليهم بالمرور من نفس مكان الحريق بطريق عزبة المواسير، معنيا، رمسيس جميعهم بمركز إيتاى البارود ومنها لقرية الطود بمركز كوم حمادة.



وشملت قائمة أسماء الضحايا الذين تم التعرف عليهم بمشرحة مستشفي ايتاي البارود كلا من: "عبدالرازق رمضان عبدالرازق" مقيم بعزبة ضهر الجمل الملاصقة لعزبة المواسير مكان الحريق، ومحمد كمال محمد سمهود، مقيم بعزبة رياض بقرية الطود، والسيد عادل أبو سليمة مقيم بعزبة الجيار بقرية الطود بمركز كوم حمادة يعملان سائقان على خط إيتاى البارود الطود مرورا بعزبة المواسير مكان الحريق.



أما محمد على أحمد إبراهيم، مقيم بأول قرية الحرمل المواجهة تمامًا والقريبة جدآ لمكان الحريق وهو يعمل عامل نوبتجى بالإدارة الزراعية بمدينة إيتاى البارود وتصادف وجوده بمكان الحريق أثناء عودته من العمل وهو فى طريقه لمنزله بقرية الحرمل، وعادل السعيد فتح الباب من قرية رمسيس بمركز بإيتاى البارود والتي يفصل بينها وبين مكان الحريق الطريق المؤدي لمحل إقامته.



وكانت النيابة العامة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أنهت اليوم الجمعة، تسليم كافة الجثث مجهولة الهوية لأسرهم بعد مطابقتها بتحليل عينات تحاليل الـ DNA الخاصة بالمتوفين بالحادث الأليم كما تم منح ذويهم تصاريح الدفن.



وسبق قيام النيابة بتسليم أول 3 جثامين معلومة الهوية وهم كل من علاء على سعد راشد، ومحمد زكريا عبد الشافى من قرية معنيا، ومحمد صلاح عبدالهادى.



وشيع الآلاف من الأهالي جثامين الضحايا من مسقط رأسهم بدائرة مركزى إيتاى البارود وكوم حمادة وسط حالة من الأسى والحزن، حيث تحولت شوارع القري لسرادق عزا، مطالبين باتخاذ كافة الحقوق من قبل الحكومة التى تحفظ حقوق أسر الضحايا في الحادث المروع.



وشهدت منطقة عزبة المواسير، بمركز شرطة إيتاي البارود، يوم الأربعاء الماضى، تسرّب مواد بترولية بأحد المجاري المائية بنطاق العزبة مما تسبب في نشوب حريق مروع، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لحماية المكان، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزبة "المواسير - معنيا" مركز ايتاى البارود.



أسفر الحريق عن مصرع 8 أشخاص، بينما أصيب 15 آخرين بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم وتم نقلهم للمستشفيات الحكومية بإيتاي البارود وكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.

