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رياضة

علامة استفهام.. المسابقات لم تعتمد فوز سيراميكا كليوباترا على الزرقا بالانسحاب.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:33 ص
سيراميكا كيلوباترا
سيراميكا كيلوباترا
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك علامات استفهام حول عدم صدور قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة باعتماد فوز سيراميكا كليوباترا على الزرقا بعد انسحاب الأخير من المباراة التي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وتابع حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد أنه تم إبلاغ الفريقين بأن المباراة سيتم خوضها يوم الاثنين من الأسبوع الماضي على استاد السويس.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، أنه صدرت أخبار بتأجيل المباراة ثم إقامتها في موعدها وذلك في ظل وجود الفريقين في فندق الإقامة، وذهب لاعبي سيراميكا كليوباترا إلى ملعب المباراة في الموعد المتفق عليه لإقامة المباراة ولم يحضر فريق الزرقا وتم نزول طاقم التحكيم الذي انتظر الوقت القانوني 20 دقيقة لعدم وصول فريق الزرقا لأسباب لا يعلمها أحد وأطلق حكم المباراة الصافرة بفوز سيراميكا بهدفين مع تغريم الزرقا 20 ألف جنيه طبقا للوائح .

وأضاف حتحوت أنه تم توقيف القرار بعد قرار اللجنة الخماسية الاجتماع حتى تدرس الموضوع مجددا، موضحا أن سيراميكا من المفترض أن يخوض مباراة يوم الثلاثاء أمام القناة، ولديه لاعبين موقوفين من مباراة الزرقا وبالتالي فإن مباراة الزرقا تم خوضها وتساءل ما مصير اللاعبين الموقوفين في المباراة المقبلة.
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