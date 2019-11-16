الإنتاج الحربي يستأنف تدريباته استعدادا لعودة الدوري الممتاز

يستأنف اليوم السبت فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار تدريباته على ملعب المصانع الحربية بعد الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفني للاعبين عقب انتهاء ودية نادى مصر مساء الخميس الماضى .



وفاز الإنتاج الحربى على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على المقاصة بستة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على نادى مصر بهدف دون رد فى إطار اللقاءات الودية التى يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدورى.



وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.



وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.