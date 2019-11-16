بالاصفر الكناري.. نانسي عجرم تستعرض أنوثتها في حفلها بدبي

حرصت المطربة نانسى عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى دبى.



ظهرت نانسى عجرم فى الصور بإطلالة عصرية ، مرتدية فستان طويل باللون الأصفر الكناري، وذا أكمام طويلة ومكشوف من منطقة الصدر .



وأكملت نانسى عجرم إطلالتها بمجوهرات راقية ، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عالى، واعتمدت منى على خصلات شعرها المموج والمنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.



وعلقت نانسى على الصور قائلة سعيدة جدا للاحتفال معكم بالذكر ٢٥ للمس راب الملكي دبي يا لها من ليلة رائعة