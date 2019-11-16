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فن

تكريم الفنانة إسعاد يونس في لقاء بدار القوات الجوية.. صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:57 ص
إسعاد يونس
إسعاد يونس
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
كرمت دار القوات الجوية مساء أمس الجمعة، الفنانة إسعاد يونس، بحضور العديد من الشخصيات الهامة وبعض سيدات ورجال المجتمع منهم الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، والفنان عبد الله مشرف، والمطرب سامح يسري، والإعلامي جمال الشاعر، وقدم الندوة الاعلامي مصطفى مزار.

وشهد التكريم حوارا مفتوحا حمل عنوان "لقاء السعادة مع صاحبة السعادة"، تقديرًا لها ولمشوارها الفني الزاخر بالأعمال المميزة.

يذكر أن إسعاد يونس، تقدم برنامج "صاحبة السعادة"، على شاشة السي بي سي والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا، واستطاعت من خلاله أن تستضيف عددا كبيرا من النجوم.
تكريم الفنانة إسعاد يونس في لقاء بدار القوات الجوية.. صور
تكريم الفنانة إسعاد يونس في لقاء بدار القوات الجوية.. صور
تكريم الفنانة إسعاد يونس في لقاء بدار القوات الجوية.. صور
تكريم الفنانة إسعاد يونس في لقاء بدار القوات الجوية.. صور
تكريم الفنانة إسعاد يونس في لقاء بدار القوات الجوية.. صور
تكريم الفنانة إسعاد يونس في لقاء بدار القوات الجوية.. صور
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