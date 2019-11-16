لخدمة الأهداف التطبيقية.. بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا ومعهد بحوث البترول

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور عماد الدين محمود حجازي، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بشأن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد بحوث البترول المصري، وذلك في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتشجيع وتوجيه البحوث العلمية، لخدمة الأهداف التطبيقية واستحداث تكنولوجية محلية وتطويرها للاستفادة منها في خدمة أهداف التنمية.





وأفاد التقرير بأن الدكتور عماد الدين حجازي وقع البروتوكول عن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مع الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول.





وأشار عماد حجازي إلى أن أهداف البروتوكول تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث تختص الهيئة بتسويق مخرجات البحوث التي تقوم بتمويلها، وإدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية لحساب الغير، كما تقوم بتمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية والإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية.





ولفت حجازي إلى أن وصول الابتكارات الناتجة عن العمل البحثي للعلماء والباحثين المصريين إلى حيز التنفيذ، يعد أهم ما يستهدفه البرنامج، مدعوما بالتمويل الذي تمنحه هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية سابقًا) للمشروعات البحثية الواعدة.



