اسمع كلام أمك ماتسمعش كلام أبوك.. فيفي عبده تشعل الإنستجرام بـ "الهون"

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .



وظهرت فيفي عبده في الصورة بفستان سواريه تركواز وتضع في يدها " هون"، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، وعلقت قائلة : " ‏صباح الفل من مصر ‏أم الدنيا بحبك أوي " .



وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة فيفي عبده مع الصورة ، وجاءت التعليقات كالتالى : " خمسة مواااه يختشي " _ " ايه الجمال ده فيفي صباح الياسمين " _ " " اسمع كلام أمك ماتسمعش كلام أبوك ".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه رمضان الماضي، بطولة: "حورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.



ويتناول المسلسل حياة "الغجر" بشكل جديد وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.