الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار برنامج الإعداد الذي تم وضعه بعد العودة من معسكر الإمارات مؤخرًا.



