رئيس جامعة طنطا يهنئ شريف شحاتة بانتخابه رئيسا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال

وجه الدكتور مجدى سبع بخالص التهنئة للأستاذ الدكتور شريف شحاتة لتوليه رئاسة الجمعية المصرية لجراحة الأطفال كونه خير تمثيلًا للجامعة وتمنى له دوام التوفيق والرقي.





وكان أعضاء الجمعية المصرية لجراحة الأطفال الأستاذ الدكتور شريف شحاتة أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة طنطا بشبه الإجماع رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال من عام 2019 حتى عام 2021.



