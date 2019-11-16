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تعليم

رئيس جامعة طنطا يهنئ شريف شحاتة بانتخابه رئيسا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
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أحمد على
وجه الدكتور مجدى سبع بخالص التهنئة للأستاذ الدكتور شريف شحاتة لتوليه رئاسة الجمعية المصرية لجراحة الأطفال كونه خير تمثيلًا للجامعة وتمنى له دوام التوفيق والرقي.

وكان أعضاء الجمعية المصرية لجراحة الأطفال الأستاذ الدكتور شريف شحاتة أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة طنطا بشبه الإجماع رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال من عام 2019 حتى عام 2021.

جدير بالذكر أن الدكتور شريف شحاتة هو أول رئيس للجمعية من جامعة طنطا وهو الرئيس الثامن عشر للجمعية خلفًا للأستاذ الدكتور أحمد مدحت زكى رئيس قسم جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس.
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